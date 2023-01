Manca la maestra, bimbi fuori dalla scuola al freddo: genitori in rivolta

La maestra è in malattia ma nessuno lo sa, tantomeno la supplente. E così, ieri mattina, i bambini della scuola dell'infanzia di Santa Barbara di Chieti sono rimasti fuori, al freddo, per oltre un'ora. Sono entrati a scuola soltanto grazie alla bidella che si è assunta la responsabilità di sorvegliarli in attesa dell'arrivo della sostituto della maestra, arrivata in ritardo perché nessuno l'aveva avvisata. Inferociti i genitori che hanno appreso dell'assenza della docente solo una volta accompagnati i propri figli a scuola. «Nessuno ci aveva avvisati precisa uno dei papà . I nostri figli sono stati lasciati fuori in una mattinata particolarmente fredda perché la maestra era in malattia e la sostituta non era stata prontamente avvisata. La segreteria, da noi contattata telefonicamente, ci ha detto di non chiamare per non intasare le linee. Fortunatamente la bidella è stata poi autorizzata e ha preso in mano la situazione consentendo ai bambini di entrare per non lasciarli al freddo. Spero vengano presi provvedimenti».

La scuola dell'infanzia di Santa Barbara, parte del Comprensivo 1, è costituita da una monosezione per bambini che vanno dai tre ai cinque anni. Anche per un'altra mamma si è trattato di un disservizio grave. La vicenda è stata riportata anche in un post su Fb mentre alcuni genitori si sono rivolti al consigliere comunale Roberto Miscia (FdI) che, sulla base della segnalazioni di quanto avvenuto, predisporrà un'interrogazione. «Mi è stato riferito che ieri, ad oltre 15 bambini accompagnati a scuola dai genitori al regolare orario, è stato impedito l'ingresso con conseguente attesa all'esterno per oltre un'ora al freddo. Vorrei sapere se il sindaco è a conoscenza di quanto accaduto e, se si, quali azioni intende promuovere affinché episodi simili non si verifichino nuovamente».

La dirigente scolastica, Simona Di Salvatore, contattata ieri telefonicamente, non era presente al momenti dei fatti perché fuori per un gemellaggio. «Sono stati informata tardi racconta . So che c'è stato un problema con l'insegnante che doveva prendere servizio alle 8, ma ha avuto un problema. Comunque sto avviando un'istruttoria per valutare quanto accaduto ed eventuali profili di responsabilità soprattutto in relazione alla sicurezza. Mi consta che la collaboratrice di segreteria si è attivata subito ma nella congiuntura sfavorevole, bisogna considerare i tempi tecnici. Mi scuso comunque con le famiglie e sono certa che episodio del genere non si verificheranno più».