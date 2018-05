Mammarella e Di Iulio, al Masci gli studenti incontrano due stelle dello sport abruzzese

Ancora una volta, Stefano Mammarella torna a scuola. Questa volta non da solo, ma in compagnia di grandi personaggi dello sport: a Chieti, ospite del Liceo Masci, il portiere dell’AcquaeSapone Unigross ha parlato agli studenti assieme a Chiara Di Iulio, pallavolista marsicana pluridecorata e con trascorsi azzurri, e a Maurizio Compagnoni, celebre telecronista di Sky Sport e “voce” del calcio italiano.



A moderare e sferzare i tre ospiti tra battute e curiosità, il giornalista di Rete8Sport, Enrico Giancarli e il padrone di casa, Sergio Zappalorto, anche lui volto storico di Rete8, ma anche e soprattutto insegnante di Lettere nello stesso Liceo. Presente anche la dirigente scolastica, Sara Solipaca, alla quale la delegazione nerazzurra ha donato lo Yearbook ufficiale e dei gadgets.



Si è parlato di sport, naturalmente, e dei suoi valori formativi. I campionissimi made in Abruzzo, Mammarella e Di Iulio, hanno ricordato gli inizi di carriera, i sacrifici, la disciplina e il lavoro che li ha portati a diventare grandi professionisti e stelle nelle rispettive discipline (Chiara Di Iulio a livello di club ha vinto tutto in Italia e non solo). Compagnoni ha invece parlato di equilibrio e oggettività nei giudizi durante il racconto degli eventi calcistici che lo hanno visto protagonista al microfono negli ultimi anni. Tante le domande dei ragazzi, affascinati dalla genuinità degli ospiti e dall’entusiasmo con cui si sono prestati all’iniziativa.



Mammarella ha parlato anche della finale scudetto contro la Luparense: “Dopo quattro anni di assenza, non vedo l’ora di poter rigiocare per il titolo. Uno dei ricordi sportivi che non riesco proprio a togliermi dalla mente è quella finale persa in gara5 nel 2014. Saranno partite equilibrate, decise dai dettagli, tra due squadre che si equivalgono per esperienza e valori tecnici. Sarà di sicuro uno spettacolo, e spero di avere al mio fianco il tifo e il sostegno di tutto l’Abruzzo”. Dietro di lui, scorrono le immagini delle parate della stagione ancora in corso e le lacrime di Pesaro, nel giorno della vittoria della Coppa Italia della squadra di Pérez. Un lungo applauso e la fila per gli autografi prima di salutarsi e darsi appuntamento al 4 giugno prossimo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara.



Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:53



