Resta incinta, contagiata dalpartorisce il maschietto tanto desiderato. E’ lei un’estetista 38enne di Giulianova, che racconta la sua avventura proprio nel giorno del suo: «Avrei voluto pubblicare una foto magica, il mio compleanno festeggiato con il pancione e una torta con delle candeline da spegnere tutte d’un fiato…ma non è successo. E’ successo altro… Ilmi ha attaccato alle spalle, silente ma in modo aggressivo a mano a mano ha “modificato” il mio respiro. Sono stati momenti di indescrivibile terrore, preoccupazione, angoscia, paura di non farcela, il senso di colpa iniziale nei confronti di mio figlio, che si è trovato ad affrontare la vita prima del dovuto e lottare insieme a me per vincere questa guerra, aveva preso il sopravvento».Ha poi aggiunto: «Lui è unaccaduto bella mia vita e non dovevo e non potevo mollare. Ho trovato il coraggio inventandolo, Il mio obiettivo era solo uno salvare mio figlio prima di me. Mi sono messa nelle mani di Dio che tutto può ed in quelle dei medici che sono stati eccezionali come tutto il personale sanitario. Adesso mancano gli ultimi cento metri al traguardo e noi festeggeremo come mai è successo. Ringrazio Dio perché, nonostante tutto, ho avuto la fortuna e la grazia di poter raccontare al mondo la mostra dura battaglia delIl mio ometto ha dimostrato coraggio e me lo ha donato per uscire il prima possibile vittoriosi dalla situazione». Infatti la donna non ha ancora potuto abbracciare il figlio in quanto, come lei ha ricordato, mancano ancora “cento metri”. Si tratta del periodo di convalescenza che la donna sta affrontando per uscire definitivamente dalla morsa del male. E poi davvero sarà festa grande per tutti.