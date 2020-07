Ultimo aggiornamento: 1 Luglio, 08:18

L'Abruzzo decide di salvaguardare ancora di più i suoi, soprattutto dopo l'impennata di turisti per cercare di vedere l'orsa che ha dato alla lucee che ora si aggira nei boschi con i suoi orsetti alle calcagna.La presenza dell’ orso bruno marsicano nel territorio dele nella Riserva Naturale Regionale “Lago di San Domenico e Lago Pio” è oramai un dato acclarato e trova conferma nella continuità delle segnalazioni e di certificazioni di presenza stratificatesi nel corso degli anni. Sino alla segnalazione dell'orsa con quattro cuccioli che staziona frequentemente nell’ambito ine nell’areale in prossimità dell’abitato. Appare, quindi evidente, che l’intero territorio disvolga un ruolo fondamentale di interconnessione ecologica fra le aree protette confinanti e rappresenti un ambito ecosistemico di primaria importanza per attuare misure di monitoraggio, conservazione e per dare corpo a misure di salvaguardia del plantigrado.Ed è in ragione di questo che ildi Villalago, in collaborazione con, ha presentato alla Regione Abruzzo un progetto volto a realizzare prevalentemente: 1. Un’analisi delle aree di confluenza degli orsi, sulla base delle segnalazioni storiche e dei dati acquisiti, dei percorsi di transito ed attraversamento maggiormente frequentati dalla specie nel dato areale di competenza; 2. Realizzare misure di prevenzione attraverso una segnaletica dedicata al fine di evitare incidenti con gli orsii; 3. Pianificare una significativa azione di comunicazione (con posizionamento di cartellonistica informativa); 4. Favorire le attività della Rete di Monitoraggio dell’Orso Marsicano; attraverso una sinergica azione di monitoraggio degli orsi transitanti nel territorio.