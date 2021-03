12 Marzo 2021

di Tito Di Persio

(Lettura 2 minuti)

1

1



Mamma di due bimbe muore a pochi mesi dal marito. La prof Francesca Di Giovannantonio, mamma di due bambine di 7 e 5 anni, è deceduta a 35 anni, trenta mesi dopo il marito Antonio Evangelista. Anche lui insegnante, anche lui morto a 35 anni con la stessa malattia. La città di Roseto degli Abruzzi è sotto choc, come tutta la provincia di Teramo dove la coppia era molto conosciuta per il loro lavoro e la loro preparazione.

«Francesca e Antonio sono tornati di nuovo insieme», dice in lacrime l’amica Barbara. Poi racconta che Francesca aveva iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco negli ultimi due mesi di vita di Antonio, morto il 7 agosto del 2018. «Non poteva pensare a se stessa, aveva due bimbe piccole da accudire e il marito malato terminale – dice con un filo di voce l’amica – eppure non si lamentava mai: si fermava un attimo, metteva una mano sul ventre e dopo cinque minuti ripartiva più determinata di prima».

Covid, operatrice di pronto soccorso positiva muore dopo turno di 15 ore: la famiglia chiede 35 milioni di risarcimento



Un mese dopo la perdita del marito, Francesca scopre di avere anche lei la stessa malattia che ha ucciso il suo compagno. L’amica racconta che la giovane mamma si è fatta visitare da diversi oncologi in Italia, ma non c’è stato nulla da fare. «Purtroppo ieri mattina ha perso la sua ultima battaglia», commenta distrutta dal dolore Barbara. Francesca era laureata in matematica e fisica e insegnava al liceo “Illuminati” di Atri. «Il tuo dolcissimo sorriso rimarrà nei nostri cuori, buon viaggio prof Di Giovannantonio», scrive una collega sul profilo social dell’istituto.

Vaccini Usa, donna muore a 39 anni dopo la seconda dose di Moderna. Il padre: «Mia figlia era sana»

La professoressa Di Giovannantonio aveva decine di pubblicazione scientifiche ed era molto preparata. La notizia della scomparsa è finita subito sui social con centinaia di messaggi di cordoglio. «Quando il destino decide di accanirsi è davvero crudele! Condoglianze alle due famiglie colpite da un altro immenso dolore», scrive Giuseppe. «Solo tanta tristezza. Voglio pensare che tu sia già tra le braccia del tuo Antonio. Proteggete da lassù le vostre bimbe e date tanta forza ai vostri cari», dice Luciana. Sia lei che il marito erano molto conosciuti. Antonio era insegnante di educazione fisica in diverse scuole superiori del Teramano, in più era allenatore di basket a Roseto. La mamma di Francesca, Fabrizia, lavora all’Anagrafe di Roseto. Tutto il Comune si è stretto attorno alla collega. «La notizia ha scosso la nostra comunità – dice il sindaco Sabatino Di Girolamo – questa famiglia è stata colpita da una doppia tragedia, che non ha pari». I funerali oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta, nella frazione di Santa Petronilla a Roseto.