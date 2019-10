Malvivente in fuga butta la pistola nel parco dove giocano i bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comparirà quasi certamente oggi, davanti al gip, D.G., il 52enne di Martina Franca, che sabato mattina stava per compiere un massacro a Montesilvano (Pescara). Alla vista di due carabinieri che si erano presentati a casa sua per arrestarlo e accompagnarlo in carcere a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Taranto per un'attività di spaccio di droga messa su nel suo paese, ha afferrato una pistola carica, che aveva sul letto, puntandola loro dritta in faccia. E non si è limitato a questo. Per evitare qualsiasi reazione, ha preso suo figlio di quattro anni e mezzo, utilizzandolo come scudo.Solo grazie alla lucidità e alla professionalità dei carabinieri, è stata evitata una strage. L'uomo poi ha provato a scappare, disfacendosi nella fuga della pistola, ma è stato bloccato. Pistola che si è appreso aveva lanciato nel giardino di una villetta, vicino casa sua, in via Delle Querce dove vivono due famiglie con bambini piccoli, finendo proprio vicino ai loro giochi. Per fortuna, è stata subito recuperata dai militari dell'Arma, a cui ieri il sindaco di Montesilvano De Martinis ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine, annunciando che nei prossimi giorni verrà loro conferito un “riconoscimento speciale”.