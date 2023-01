Maltrattamenti, presenta sette denunce contro il fratello: l'uomo indagato

E' stato emanato un avviso di garanzia nei confronti di un 64enne, originario di Scerni ma residente a Firenze, nei confronti del quale a novembre dello scorso anno è stato emesso il Codice rosso per condotte reiterate di minaccia, molestia ed atti emulativi nei confronti della sorella, 52 anni, di Scerni. La donna nel corso del solo 2022 aveva sporto ben sette denunce nei confronti del fratello.

La vicenda andava avanti dal 2020, è infatti da allora che la donna ha iniziato ad accusare le prepotenze dell'uomo, la maggior parte delle quali sono state filmate da una telecamera di sicurezza da lei installata. Il fratello, la cui abitazione di Scerni era adiacente a quella della donna, la ingiuriava, aveva posizionato una moltitudine di videocamere per controllare ogni suo atto di vita quotidiana, ha reciso più volte gli pneumatici della sua auto, ha scagliato contro di lei e nella sua proprietà rami ed arbusti, portandole via la cassetta della posta, il numero civico, il citofono e distruggendole delle piante. Ha inoltre posto blocchi in cemento in prossimità del cancello carrabile impedendole il transito.

Ha poi aizzato il suo pastore abruzzese contro la donna che, per sfuggire all'aggressione, è salita su un albero, cadendo e rompendosi la caviglia. L'uomo l'ha anche colpita con una pietra provocandole danni al ginocchio con prognosi di 25 giorni, impedendo poi alla Protezione civile di entrare in casa per portarle il cibo. Inoltre, sfondata una parete divisoria, si è introdotto nella casa della sorella causandole una lussazione a un dito della mano. E infine, essendo rimasta senz'acqua per la rottura di un tubo, la signora è stata costretta a usare per giorni un secchio per i suoi bisogni perché il fratello ha impedito l'ingresso in casa dell'idraulico.