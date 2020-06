© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maltratta la madre perchè vuole i soldi per la. Arrestato. E' successo a Pescara. L'uomo, 36 anni, aveva reso la vita dell'anziana un inferno. Ogni giorno pretendeva soldi per acquistare la droga e se la donna provava a dire di no diventava una furia, la, insultava e iniziava a distruggere tutto quello che aveva davanti. Ieri è scattato l'arresto da parte dei poliziotti della squadra volante. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Vasto. Ha già alle spalle per precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e per inosservanza alla normativaProprio a seguito dei maltrattamenti e delle violenze nei confronti dell'anziana, tempo fa il giudice aveva disposto l'allontanamento dalla, vietandogli pertanto di avvicinarsi alla donna. Nonostante il provvedimento, lo scorso 6 giugno, fuori di sé si è presentato nell'abitazione della mamma, mettendola a soqquadro e rovistando ovunque. Cercavada poter vendere per acquistare le sue dosi di stupefacente. Tempestivo per fortuna è stato l'intervento degli agenti della Volante, che sono riusciti a bloccarlo e allontanarlo. Di qui è scattata la denuncia per la violazione della misura cautelare imposta dal Tribunale e ieri l'aggravamento del provvedimento con l'arresto in carcere. E' stato rintracciato dai poliziotti proprio vicino a casa della madre, esasperata e addolorata.