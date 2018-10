Maltempo, straripa il fiume Sangro: crolla piccolo ponte, case evacuate

Ultimo aggiornamento: 10:08

Maltempo in Alto Sangro e nei paesi del Parco nazionale d’Abruzzo, con pioggia incessante, vento e blackout. Evacuate alcune abitazioni. In azione i Vigili del Fuoco di Castel di Sangro insieme a volontari della Protezione Civile. Impegnati anche i carabinieri, impegnati nella viabilità, valutazione rischi e soccorso alle persone. Esonda in più punti, il fiume Sangro, che travolge un ponte per l’attraversamento pedonale. Chiuso in via precauzionale, anche il ponte che sovrasta il corso d’acqua, situato sulla Strada Provinciale che collega il comune di Villetta Barrea a quello di Civitella Alfedena. Numerose persone sono rimaste per diverse ore senza energia elettrica. Alcuni anziani hanno abbandonato le proprie abitazioni, in quando colme di acqua.Sommersi anche esercizi commerciali, ubicati a ridosso della strada. Il servizio pubblico paralizzato e la mobilità ridotta. Cantine completamente allagate, soprattutto a Villetta Barrea, Opi e Pescasseroli. La forza del vento ha spezzato i rami degli alberi, che sono caduti sulle automobili in sosta e sui tetti. E’ stato difficile gestire i disagi causati delle condizioni metereologiche avverse, che hanno messo in ginocchio tutto il comprensorio dell’Alto Sangro. Sul posto si sono recate sette squadre dei vigili del fuoco castellani e dell’Aquila per fronteggiare l’emergenza, iniziata già dalle prime ore di sabato. Diversi gli animali da allevamento bloccati nel fiume in piena, come anche esemplari di fauna protetta. Alcuni sono stati tratti in salvo. Le operazioni di salvataggio sono continuate fino a tarda ora. Si temono anche frane e smottamenti. In difficoltà anche il centro lacustre di Scanno e Villalago. Sorvegliato speciale il fiume Zittola, a Castel di Sangro. In particolare nella zona di Santa Lucia, storicamente soggetta ai danni delle alluvioni.