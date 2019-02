Bufera a Campo Felice, si stacca il tetto di un nolo sci: travolto un ragazzo

Il vento fortissimo che dalla scorsa notte sta flagellando l'Aquilano ha causato un incidente anche nella zona degli impianti da sci di Campo Felice. Una parte di un tetto in legno di una casetta che ospita una scuola sci, si è staccata colpendo violentemente un gruppo di persone. Ad avere la peggio un ragazzo che è stato travolto in pieno. Il giovane è stato immediatamente soccorso dagli altri sciatori, che lo hanno "estratto" e portato al sicuro. Fortunatamente non è stato necessario l'intervento del 118.

