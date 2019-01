Maltempo, previste nevicate intense sull'Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neve sull'Abruzzo. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse nel quale si legge che dalla tarda serata di ieri e per le successive 24-36 ore, sull' Abruzzo sono previste nevicate al di sopra dei 200 metri con apporti al suolo «da deboli a moderati», fino ad «abbondanti» a quote collinari e montane. A seguito dell'avviso meteo, la Protezione Civile regionale, per eventuali attivazioni di emergenza, ha messo in stato di preallerta le organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate a partire dalla nottata di ieri per le successive 24/36 ore.La Protezione Civile, al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, ha invitato le amministrazioni comunali a verificare la disponibilità del proprio personale; a prendere contatti con le ditte convenzionate per lo sgombero neve; a verificare ladisponibilità e l'efficienza di materiali e mezzi a disposizione; a mettere in atto ogni altra misura necessaria e prevista nei piani di emergenza; di dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione. Per informazioni e aggiornamenti si può consultare il sito: allarmeteo.regione. abruzzo.it.