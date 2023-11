Maltempo, crollo in galleria a Pescara: scatta l'inchiesta della Procura

Sarà un’inchiesta giudiziaria per far luce sul crollo della galleria “San Silvestro” di Pescara. Ieri, la polizia stradale ha proseguito nell’acquisizione di tutti gli elementi che possano essere utili a spiegare i motivi del cedimento lungo la tangenziale verso Francavilla al Mare: questi saranno messi in ordine in un’informativa che, forse in giornata, sarà consegnata nelle mani del capo procuratore di Chieti Giampiero Di Florio. Sarà il pubblico ministero, poi, a decidere le mosse successive. Se nessuno ci ha rimesso la vita, infatti, è solo per una casualità. La galleria è lunga 3,6 km e comprende due corsie in senso di marcia opposto con limite di velocità a 70 km/h. Durante le forti piogge di due giorni fa che hanno allagato la costa pescarese, l’acqua ha sfondato parte del rivestimento laterale all’interno del tunnel: inquietanti le immagini di un suv nero investito dai detriti, il cui conducente se l’è cavata con qualche lieve ferita e un grosso spavento.

Da mercoledì sera il personale di Anas sta svolgendo i sopralluoghi e le verifiche tecniche per programmare gli interventi di messa in sicurezza, mentre il traffico è stato deviato: attualmente, un tratto di un’arteria strategica della viabilità nord-sud è ancora chiuso. Verifiche tecniche sono in corso su tutta la rete dell’Anas interessata dalle forti piogge di due giorni fa. «L’Anas intervenga immediatamente per il ripristino delle gallerie – è la sollecitazione del sindaco pescarese Carlo Masci –, perché quella è un’arteria fondamentale per i territori e perché il traffico, con la loro chiusura, si riversa sul centro di Pescara che già deve sopportare 122 mila macchine in entrata ogni giorno». A complicare la viabilità, infatti, è stata pure la temporanea chiusura della galleria “San Giovanni” verso Montesilvano, il cui soffitto grondava di acqua e fango.