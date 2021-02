L'AQUILA - L'intenso flusso perturbato di matrice atlantica che sta interessando l'Italia causerà, nella giornata di domani, un nuovo peggioramento, specie al Centro-Sud, con ventilazione occidentale sostenuta sulle regioni peninsulari, specialmente sulle zone costiere e sulle aree appenniniche esposte.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 9 febbraio, allerta arancione su buona parte del versante tirrenico della Campania, sui settori occidentali della Basilicata e su quello tirrenico settentrionale della Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla nel Lazio, sui bacini Livenza, Lemene e Tagliamento in Veneto, sulla Toscana settentrionale, sui restanti territori della Campania, su gran parte di Umbria,

Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

