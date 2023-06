Malore improvviso mentre gioca a tennis con gli amici, morto a 54 anni Giovanni Marrancone: choc a Teramo

Tragedia al circolo tennis di San Nicolò a Tordino, a Teramo: un tennista di 54 anni è morto mentre si stava svolgendo una partita. È accaduto ieri, nel tardo pomeriggio, al circolo tennis di San Nicolò a Tordino. Durante una partita con gli amici, Giovanni Marrancone, che tutti conoscevano come Gianni, di Bellante Stazione, ha improvvisamente perso conoscenza e si è accasciato a terra. Un malore improvviso e gravissimo. L’ipotesi più probabile è che sia stato colpito da un infarto.

Malore nel suo studio, il professor Luigi Paolin trovato morto dalla moglie di notte: il dramma a Conegliano



I SOCCORSI

Il gruppo di amici, abituati a ritrovarsi per una partita dopo una giornata di lavoro, si stava divertendo come al solito quando, per ragioni ancora da accertare, Gianni ha avvertito un grave malessere che lo ha fatto crollare a terra. Uno dei suoi compagni di doppio ha immediatamente iniziato a praticare il massaggio cardiaco, mentre un altro ha chiamato il servizio di emergenza 118 per richiedere l’arrivo dei soccorsi. Presto è giunta sul posto un’ambulanza medicalizzata del pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. I sanitari hanno trovato Gianni Marrancone in condizioni gravissime, ma ancora in vita. Hanno continuato il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale utilizzando il pallone Ambu. Nonostante tutti gli sforzi, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita all’uomo. I soccorritori hanno tentato anche con il defibrillatore, ma senza successo. Infine, è stata somministrata un’iniezione intracardiaca di adrenalina, ma purtroppo, dopo circa 40 minuti di manovre rianimatorie, Marracone è deceduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per i rilievi e per ascoltare i testimoni.



Stando a quanto si apprende, il 54enne aveva avuto in passato problemi cardiaci. Il magistrato, trattandosi di morte naturale, ha subito restituito la salma alla famiglia per il funerale. Marracone, dipendente della Italprefabbricati, lascia due figli. L’improvvisa morte di Gianni ha scosso profondamente i suoi amici, i quali lo ricordano come una persona socievole e appassionata di tennis. La comunità del circolo tennis di San Nicolò a Tordino è in lutto per questa tragica vicenda.

Esce dal ristorante, si accascia e muore: choc per la tragica fine di Simone Rosetti, inutili i soccorsi

«Il ricordo di Gianni Marrancone resterà vivo nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto, e il suo spirito sportivo sarà sempre presente tra i giocatori del circolo», ha detto uno dei responsabili della struttura. Ed ha aggiunto: «In questo momento di profondo dolore, siamo vicini alla famiglia e agli amici di Gianni, offrendo il nostro sostegno e le nostre più sentite condoglianze. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma le sue passioni e la sua energia positiva rimarranno per sempre un esempio per tutti noi».