Escursionista con il pacemaker si sente male in montagna: salvato

Nella tarda mattinata un uomo con pacemaker è stato colto da malore, probabilmente a causa del caldo, mentre stava effettuando una escursione in uno dei sentieri della Valle dell’Orfento, nel territorio di Caramanico Terme (Pe). Gli amici che erano con l’uomo hanno immediatamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, prontamente intervenuto sul luogo con una squadra di terra. Fortunatamente l’escursionista era in buone condizioni, ma è stato subito messo in barella ed elitrasportato all’ospedale.

