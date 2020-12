Malore fatale mentre percorre il lungomare di Alba Adriatica (Teramo): muore 73enne di Nereto. La tragedia nella mattinata di ieri mentre Egidio Cianciarelli era in macchina assieme alla moglie e si è sentito male in prossimità della pineta litoranea di Alba Adriatica, in coincidenza con l’innesto di via Toscana. L'auto si è fermata a ridosso del marciapiede e sono scattati subito i soccorsi ma per l'uomo, purtroppo, non c'era più nulla da fare: i sanitari, giunti in ambulanza sul posto, hanno potuto solo accertarne il decesso avvenuto a seguito di un arresto cardio-circolatorio che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri del radiomobile della compagnia di Alba Adriatica, che si sono occupati dei rilievi. Egidio Cenciarelli, 73enne neretese, era molto conosciuto sulla costa avendo gestito per anni lo stabilimento balneare "Le Hawaii" situato proprio nel cuore del lungomare di Alba Adriatica, attività portata avanti recentemente dal figlio.

Ultimo aggiornamento: 11:20

