Ha un malore mentre fa il bagno: turista romano annegato nel Teramano

Un turista romano di 80 anni, Antonio Bettoli, è annegato questa mattina nel tratto di mare all'altezza della spiaggia libera in prossimità dello chalet Il Canarino, nella zona sud di Tortoreto Lido (Teramo). Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari della Guardia costiera e della polizia locale, intervenuti assieme al personale del 118, dopo il primo soccorso prestato dal personale del servizio di vigilanza a mare, l'uomo avrebbe accusato un malore accasciandosi in acqua.



È stato notato in mare dai bagnini della cooperativa Costa Sicura e raggiunto per essere riportato a riva. Qui è stato tentato il massaggio cardiaco e poi utilizzato il defibrillatore ma non è stato possibile rianimare l'anziano.

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA