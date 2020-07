Infarto sul lungomare affollato: turista salvato

Accusa un malore mentre percorre la pista ciclabile di Alba Adriatica e va in arresto cardiaco. L'episodio si è verificato all'altezza dello chalet Stella d'Oro nel pomeriggio di domenica scorsa e provvidenziale è risultato l'intervento di alcuni passanti, la passeggiata era molto affollata in quel momento, che hanno prestato soccorso all'uomo in attesa dell'arrivo degli uomini del 118, arrivati poco sul posto a bordo di un'ambulanza.

Con l'ausilio di un defibrillatore, i sanitari hanno praticato subito tutte le manovre di rianimazione e sono riusciti a far riprendere dal presunto arresto cardiaco l'uomo, un turista di 60 anni, che è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Sant'Omero per tutti gli accertamenti del caso. Una domenica di sole, quella appena passata, che ha visto tante persone riversarsi nelle principali località costiere della Val Vibrata con il mare che però, nonostante le gradevoli temperature, è rimasto agitato per tutta la giornata chiamando agli straordinari gli uomini del salvamento impegnati con la nuova stagione turistica al pattugliamento di tutto il litorale vibratiano.



