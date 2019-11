Malore sulla A14: dermatologo muore in auto sotto gli occhi del fratello

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era alla guida e viaggiava in compagnia del fratello quando ha accusato un forte dolore al petto mentre si trovava in autostrada. E’ accaduto ieri pomeriggio, pochi minuti prima delle 18, sull’autostrada A14, a pochi chilometri dell’area di servizio Tortoreto est, in direzione San Benedetto. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per Marco Renzi, dermatologo di 63 anni, originario Porto Sant’Elpidio, non c'è stato nulla da fare. È morto nel parcheggio dell’autogrill.A dare l’allarme è stato proprio il fratello che al momento si trovava nel posto del passeggero. Stando ad una prima ricostruzione fatti, alla guida di un’Audi Q5, c’era proprio il 63enne. Quando ad un certo punto ha accostato la vettura sulla corsia d’emergenza ed ha avvertito il famigliare che si stava sentendo male. Allora, il fratello è passato al volante ed ha avvertito i soccorsi che l’aspettavano nell’area di sosta dell’autogrill. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. Il personale sanitario ha iniziato a fare tutte le manovre del caso. Visto la gravità il medico ha chiamato anche l’elisoccorso. Purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani. La salma Marco Renzi per disposizione del pm di turno è stata trasportato all’obitorio dell’ospedale di Sant’Omero. Inoltre è intervenuta la polizia autostradale per fare tutti i rilievi del caso