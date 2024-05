Giovedì 23 Maggio 2024, 06:05

La vita passata segnata dalla tossicodipendenza e dall’alcolismo se l’è buttata alle spalle dopo un periodo di carcere e, prima ancora, di convivenza con una donna che, così come lui, gli era legato perché anche lei con i suoi stessi problemi. «Un amore tossico» il loro, che lo ha portato a finire a processo per maltrattamenti in famiglia proprio per quel periodo della loro convivenza a casa della mamma di lui, durata tra alti e bassi all’incirca sei mesi tra il 2017 e il 2018, durante la quale per un breve periodo con loro c’è stato anche il più piccolo dei figli della donna che all’epoca aveva 8 anni. Ieri, davanti alla giudice Claudia Di Valeria, a conclusione dell’istruttoria dibattimentale l’imputato si è sottoposto all’esame. Si tratta di un teramano 35enne (difeso dall’avvocato Nello Di Sabatino) che secondo l’accusa avrebbe maltrattato l’ex compagna e anche i tre figli minori di lei, gli altri due sono rimasti sempre a vivere con il padre. Non solo. La donna, ad un certo punto, avrebbe subito violenze fisiche pure mentre era in stato di gravidanza. A negare tutto il 35enne, che ha detto: «Io non sapevo che lei era rimasta incinta. In quel periodo non potevo avere figli. Successivamente ho dovuto fare una cura di un anno per diventare papà».

L’uomo, dopo la testimonianza in aula di sua madre, ha raccontato la propria storia. «Quello che ci legava era la droga – ha spiegato -. Quando non trovavamo i soldi, lei urlava. Andava via e poi tornava dopo giorni. Il nostro era un amore tossico. In quel periodo non eravamo coscienti di quello che facevamo, ma oggi ne sono uscito». Lui si è rifatto una vita. Ha un lavoro e una nuova famiglia con un figlio. «Ho voltato capitolo. Ma non l’ho mai picchiata, né ho mai toccato i suoi figli».

Dal capo d’imputazione, invece, emerge tutt’altro. Si parla di epiteti ingiuriosi e poi calci e pugni con cadenza settimanale e viene pure descritto un episodio di minaccia con una pistola scacciacani per far tacere l’allora compagna e costringerla a continuare a stare con lui, quando, appunto, la donna era in stato di gravidanza. Ma in aula, ieri, il 35enne ha sostenuto di non aver mai avuto armi, né scacciacani. Per un paio di mesi solo il più piccolo dei tre figli della donna è rimasto con loro e, sempre secondo l’accusa, lui un giorno per infliggergli una punizione lo avrebbe umiliato, abbassandosi i pantaloni e mettendosi davanti al volto del bambino.