Malattie genetiche, morta a 45 anni la giornalista Manuela Romitelli

È morta a Teramo la giornalista Manuela Romitelli dopo aver combattuto una vita contro una malattia genetica. Aveva solo 45 anni ed era di Castelli. Amava la vita, nonostante avesse saputo a soli 14 anni, di avere la distrofia muscolare faccio-scapolo-omerale. «È un momento che non dimenticherò mai. Era un giorno come tanti, ero tornata da scuola, avevo 14 anni. Ho provato una disperazione molto più grande di me. Ero davanti allo specchio e mi guardavo con odio. Credo sia stata la prima volta che ho imparato ad odiare», aveva detto durante un’intervista.

A dare la notizia della sua scomparsa l’amica e collega Evelina Frisa: «Scrivo questo post, come lei avrebbe voluto, per aiutare gli amici comuni a saperlo. La mia amica Manuela non c’è più. È volata in cielo. E’ un dolore troppo grande e so che è così per tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscere la sua bellezza. Il cordoglio dell’Odg Abruzzo. «Nonostante le numerose avversità, aveva superato brillantemente l’esame professionale dopo aver frequentato il primo biennio del master di giornalismo all’Università di Teramo. Il suo papà l’accompagnava da Castelli a Teramo ogni giorno per permetterle di frequentare la scuola di giornalismo e lei fino a pochi giorni fa si è dedicata al giornalismo, la sua ragione di vita». Aveva due lauree: in scienze politiche e della comunicazione. Lascia il compagno Gaetano, la madre Anna Maria, il padre Nicola e il fratello Andrea. I funerali si svolgeranno presso il santuario di San Gabriele, questa mattina alle 10.15