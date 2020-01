Malata di Alzheimer cerca di buttarsi dal balcone, salvata dalla badante

Anziana tenta di lanciarsi dal balcone al quarto piano di un palazzo e viene salvata dalla badante. E' successo stamattina a Pescara in via Nicola Fabrizi. La donna, malata di Alzheimer, ha infatti cercato di lanciarsi nel vuoto. Ma non ci è riuscita per l'intervento dell'assistente.



La badante si era allontanata momentaneamente, quando l'anziana ha aperto la finestra. Per fortuna l'assistente è accorta di quanto stesse accadendo e è intervenuta riuscendo a evitare il peggio. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, ma la situazione si era già risolta.