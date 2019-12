Majella, disperso in montagna: trovato il corpo del maresciallo Fabio Cicone

Poco fa è stato trovato il corpo senza vita del maresciallo maggiore Fabio Cicone, disperso in montagna. Sono in corso le operazione di recupero da parte dei soccorritori lungo un sentiero del monte Amaro. In serata è stato appurato che non c'è un secondo disperso. Il maresciallo è stato trovato senza vita a Ponte Romana, nel comune di Pacentro, in provincia dell'Aquila, nel parco nazionale della Majella. Le ricerche sono iniziate questa mattina e sono andate avanti per tutta la giornata.

Questo pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di Fabio Cicone,, molto conosciuto in Abruzzo, ed esperto alpinista. Il militare, 50 anni, usciva spesso in montagna ed eraper poi tornare il giorno seguente a Castel di Sangro dove era comandante del Nucleo operativo e radiomobile. Era solito uscire con il suo volpino, ma questa volta non lo aveva portato probabilmente perché la zona del parco dove era diretto è vietata all'accesso dei cani. Di solito il maresciallo Cicone usciva con un amico e in primo momento si era pensato che fossero in due, ma il compagno di scalate - si è appurato nel pomeriggio - non ha mai lasciato Castel di Sangro. Sul posto hanno lavorato tre squadre del soccorso alpino e speleologico dell'e l'elisoccorso del 118 di. L'auto del militare è stata trovata al parcheggio di Fonte Romana.

La segnalazione è arrivata dai carabinieri dopo il mancato rientro. Ad allertare i soccorsi è stato il fratello del maresciallo, anche lui carabiniere, molto preoccupato dopo che non ha visto rientrare il fratello. Alle ricerche si sono aggiunti in mattinata anche gli uomini del soccorso alpino della guardia di finanza di Roccaraso. In questo momento si sta attendendo l'autorizzazione della magistratura per la rimozione della salma del maresciallo e il trasporto a valle.

