Majella, due escursionisti stanchi e sorpresi dal buio Avezzano, romana cade in montagna

Ultimo aggiornamento: 22:15

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo si sta recando in prossimità del rifugio Martellese, sulla, in provincia di Chieti, per prestare soccorso a. I soccorritori stanno percorrendo a piedi il sentiero che dalla strada prosegue nella. Secondo le prime informazioni, i giovani escursionisti, stanchi e molto infreddoliti, non sarebbero riusciti a raggiungere il rifugio, poi, sorpresi dal buio avrebbero deciso di lanciare l’allarme.Ad Avezzano invece, sempre nel pomeriggio di oggi unain compagnia di altre tre persone, si è infortunata a seguito di una caduta in montagna. L’incidente è avvenuto in una località situata nel comune marsicano di, la donna è partita questa mattina da Carsoli, percorrendo un sentiero che dai 1800 metri scende fino ai 1300 di quota. Le operazioni di intervento hanno pertanto interessato. Ad effettuare il recupero, predisposto dal tecnico di Elisoccorso del Cnsas per mezzo del triangolo di evacuazione, è intervenuto l’elicottero del 118 di stanza a Pescara. La donna è stata portata in ospedale per la sospetta frattura di una caviglia.