Maiella, precipitano durante un'escursione: si temono vittime

CHIETI - E' in corso il recupero, da parte del 118, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino (Cnsas) di due escursionisti precipitati durante un'escursione in montagna, sulla Maiella, nel Pescarese, in località Rava del Ferro, in una zona estremamente impervia. Quando sono scivolati erano con altre due persone che poi hanno lanciato l'allarme. I soccorritori stanno cercando di raggiungerli e recuperarli, ma, riferiscono, sembra che i due non diano segni di vita. Sul posto ci sono squadre di terra ed elicottero. Ultimo aggiornamento: 15:08