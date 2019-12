Maiella, altri due dispersi in Abruzzo dopo la tragedia di ieri: uno è maresciallo dei carabinieri

Due dispersi a Ponte Romana, nel comune di Pacentro, ad ovest del monte Amaro, in provincia dell'Aquila, nel parco nazionale della Majella. Sono in corso le ricerche di due persone andate in montagna ieri mattina per un'escursione e la sera non hanno fatto rientro. Si tratta di un maresciallo maggiore dei carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, molto conosciuto in Abruzzo, ed esperto alpinista.

Il militare, 50 anni, esce spesso in montagna ed è solito dormire in un rifugio per poi tornare il giorno seguente a Castel di Sangro dove presta servizio. Non è stato ancora identificato il secondo escursionista di cui si sono perse le tracce. Sul posto ci sono tre squadre del soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo e l'elisoccorso del 118 di Pescara. L'auto del militare è stata trovata al parcheggio di Fonte Romana.

La segnalazione è arrivata dai carabinieri dopo il mancato rientro. Ad allertare i soccorsi è stato il fratello del maresciallo, anche lui carabiniere, molto preoccupato dopo che non ha visto rientrare il fratello. Alle ricerche si sono ora aggiunti anche gli uomini del soccorso alpino della guardia di finanza di Roccaraso.

