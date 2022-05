Mafia nigeriana, sei condanne. Arrivano i complimenti dell'Fbi

L’Aquila oltre ad ospitare la base italiana della mafia nigeriana denominata "Black Axe", in via Tito Pellicciotti, aveva anche un’articolazione indipendente della stessa, (detta Forum) in via Chieti, gestita da altro nigeriano. Dall’aprile dello scorso anno tutto è stato stroncato dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila (nella persona del Procuratore capo Michele Renzo e dal sostituto Stefano Gallo) che ha ricevuto il plauso anche degli investigatori dell’Fbi americana, e soprattutto la conferma che attendeva sul proprio operato, dal Tribunale aquilano che due giorni fa ha inflitto pene severe ai primi 6 nigeriani (su un totale di 55 indagati e 30 arrestati) che hanno deciso con i loro avvocati, di optare per i riti alternati per avere uno ‘sconto’ di un terzo della pena.