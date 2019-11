Madre sferra venti coltellate al figlio, lui le schiva e si salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 42 anni, residente a Lanciano, ha provato a sferrare una ventina di colpi di coltello contro il figlio minore, di 15 anni, che era sul letto e che velocemente si è scansato senza farsi colpire dalla pericolosa lama da 12 centimetri. Per l’accusa è tentata lesione e minacce, aggravate dall’uso dell’arma e contro un discendente. Per questo ieri il gup Giovanni Nappi ha condannato l’imputata alla pena patteggiata di un anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa, difesa dall’avvocato Daniela Forte.Quel giorno il figlio si era rifiutato di fare una passeggiata con lei e la mamma molto indispettita si era armata di coltello e così ha provato a colpirlo in camera da letto, ma i colpi inferti hanno trovato sfogo sul materasso, mentre il ragazzo si scansava ad ogni fendente, e infine sull’anta dell’armadio. In tutto una ventina di colpi. Quel pomeriggio la madre era in cucina a fare dei servizi poi decide che avrebbe fatto una passeggiata col figlio quindicenne. «Preparati che adesso usciamo», le avrebbe detto, ma il ragazzo, che è sdraiato sul suo letto, rispose che non ne ha affatto voglia. Il giovane stava infatti passando il suo tempo curando i suoi hobby preferiti e non aveva alcuna intenzione di uscire. A quel punto la donna avrebbe preso un coltello da cucina e si sarebbe precipitata su di lui puntandogli un coltello contrp. Poi avrebbe iniziato una serie di ripetuti colpi che fortunatamente colpiscono il materasso del ragazzo provocando numerosi fori. Il ragazzo è infatti lestissimo a scansarsi ed evita così di essere colpito dagli innumerevoli colpi scagliati dalla mamma.