Madre e figlia travolte e uccise da un treno in stazione: tragedia a Montesilvano. Dinamica da chiarire

Tragedia alla stazione ferroviaria di Montesilvano, in provincia di Pescara. Due persone sono state travolte da un treno: i corpi sono stati dilaniati dal convoglio e sono irriconoscibili.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, si tratterebbe di madre e figlia. Ma non sono state ancora riconosciute.

Sul posto ci sono diverse ambulanze del 118, la polizia ferroviaria e i carabinieri per le indagini. Al momento non è chiaro cosa sia successo. Di certo, verso le 18,30 di oggi, madre e figlia sono finite sotto al treno in transito alla stazione. La dinamica di quanto successo è ancora al vaglio dei carabinieri e della Polfer.