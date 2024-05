Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

Mamma e figlia ancora in fuga. Si cerca in Germania, a Monaco di Baviera, ma anche in Slovenia dove la cognata della donna si sarebbe trasferita. La 36enne di San Giovanni Teatino, che ha portato via la figlia di 8 anni sabato sera da casa della nonna alla quale la piccola era stata affidata dal giudice, si sarebbe diretta verso Monaco di Baviera, dove tempo fa abitava la sorella del marito. Gli agenti della Mobile di Chieti hanno trovato nella memoria del cellulare della fuggitiva due biglietti Bologna-Monaco con il Flixbus, che sono stati vidimati, quindi madre e figlia sarebbero salite sull’autobus in partenza per la Germania. Buio pesto, invece, su come le due abbiano raggiunto Bologna, partendo da San Giovanni Teatino tra le 21 e le 22 di sabato scorso, presunto orario del “rapimento” della bimba che dormiva dalla nonna.

LE RICERCHE

Ma le ricerche non sono facili. E non è detto che madre e figlia siano salite davvero su quel pullman (si stanno vagliano le immagini di molte telecamere) o magari sono salite e poi scese a una fermata intermedia. Da ciò che si apprende, la sorella del marito della 36enne in fuga, non abita più a Monaco da diversi anni, pare si sia trasferita in Slovenia con il marito. La cognata è stata contattata al telefono dagli investigatori e non ha saputo riferire nulla sulla mamma e la bambina, ricercate anche dall’Interpol. Un’altra pista porta ancora a Monaco dove abiterebbe la figlia della cognata e la 36enne potrebbe voler raggiungere la giovane. Ma sono tutte supposizioni perché, a quando pare, nessuno finora sarebbe riuscito a mettersi in contatto con madre e figlia: la donna ha lasciato il cellulare a casa proprio per non essere rintracciata, non avrebbe con sé bagagli, né ha preso vestiti e libri dalla cameretta della figlia. Scartata, invece, l’ipotesi di una fuga in aereo: non sarebbero stati trovati elementi in tal senso.

IL SILENZIO

L’assenza di notizie è un silenzio che si sta facendo pesante e getta nella disperazione i parenti: Giuseppina, mamma della 36enne, il fratello e la moglie di lui, vale a dire i tre affidatari della bambina di 8 anni, tolta ai genitori perché arrestati, con il figlio di 17 anni, per i reati di detenzione di hashish a fine di spaccio e armi (una pistola trovata in casa era addirittura carica). La giovane mamma, incensurata e che non ha mai fatto uso di stupefacenti, è stata subito scarcerata e rimessa in libertà con il solo obbligo di dimora a Sambuceto e la possibilità di vedere la bambina in casa della nonna e degli zii e con la loro presenza. Cosa che la mamma faceva regolarmente. Madre e figlia sono legatissime e si vogliono molto bene. Ma la piccola è anche molto affezionata alla nonna e agli zii materni che se ne stavano prendendo cura con molto affetto, dedicando alla piccola tutto il loro tempo, tanto che la bambina aveva cominciato ad andare a scuola e aveva fatto le prime amicizie.

Ora nel palazzo dove vivono nonna e zii c’è profondo sconforto. Non sapere dove siano mamma e bambina ha tolto il sonno a questa famiglia che si è sempre data da fare per la 36enne, supportandola e volendole bene nonostante tutto. «Abbiamo accolto la bambina con tutto l’amore possibile e ora siamo distrutti dal dolore» dice la famiglia che rivolge un nuovo appello alla 36enne: «Fatti sentire, dicci solo che stai bene tu e la bambina».

La procura di Chieti indaga per sottrazione di minore. La donna avrebbe portato via sua figlia perché temeva di perderla per sempre dopo che le era stata sospesa la potestà genitoriale per motivi giudiziari ed è tutt’ora in corso il procedimento finalizzato alla revoca della patria potestà.