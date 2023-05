Madre di due figli accusa l'ex marito: «Mi ha minacciata con la pistola». Ma l'arma non si trova

La voce al telefono era disperata, ed era quella di una donna che chiedeva aiuto per sé e per i suoi familiari. Minacciati a Pescara dall'ex marito che, dopo la separazione, pare non abbia alcuna intenzione di lasciar vivere in pace né la moglie né i due figli. La vicenda si trascina da qualche tempo, ma nel tardo pomeriggio di mercoledì è esplosa. L'uomo è arrivato nei pressi della casa coniugale ed ha iniziato a inveire contro la donna e contro altre persone che erano con lei, avrebbe anche provato ad aggredirla e ha minacciato tutti di morte impugnando una pistola. La donna, spaventatissima, ha deciso di chiamare i carabinieri: la centrale operativa della compagnia di Montesilvano ha inviato all'indirizzo indicato due pattuglie.

I carabinieri hanno trovato l'uomo ancora lì e hanno provveduto a immobilizzarlo. Poi lo hanno ascoltato e hanno deciso di procedere a una perquisizione personale seguita da un controllo dell'autovettura che aveva parcheggiato in zona.

Senza però riuscire a trovare l'arma. Calmato l'uomo e messa la situazione in sicurezza hanno quindi ascoltato il racconto delle persone minacciate.

Un racconto purtroppo simile a tanti altri. L'uomo non aveva assolutamente accettato la separazione dalla moglie avvenuta a fine 2022, nel mese di dicembre. Ha continuato, da allora, a mettere in atto una serie di comportamenti vessatori ed aggressivi, diventati sempre più violenti. Ieri la decisione di denunciare. Sulla base degli accertamenti compiuti e degli elementi probatori acquisiti i carabinieri hanno arrestato l'uomo, un trentenne italiano residente a Montesilvano, con l'accusa di atti persecutori. Lo hanno quindi condotto in carcere in attesa dell'udienza con cui il giudice deciderà se convalidare il provvedimento precautelare.