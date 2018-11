Lupo solitario dell'Isis arrestato dalla Procura dell'Aquila

Nelle prime ore di oggi, a Milano, la Polizia di Stato ha dato esecuzione, con l'utilizzo del Nocs, ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale dell'Aquila nei confronti di un 22enne cittadino egiziano, ritenuto organico al sedicente stato islamico e per ciò accusato di

associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo. L'operazione è stta denominata Lupi del deserto.



Le indagini, estremamente complesse ed articolate, dirette dalla Procura Distrettuale del capoluogo abruzzese in raccordo con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono state condotte dalle Digos di L'Aquila, Teramo, Piacenza e Milano parallelamente ai Compartimenti della Polizia Postale e Comunicazioni di Abruzzo e Emilia Romagna.



