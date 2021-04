Lupo finisce in una trappola d'acciaio: muore dopo il salvataggio. La Asl: forse avvelenato

Lupo intrappolato in un laccio, muore dopo il soccorso. Secondo la Asl c'è il sospetto che sia stato avvelenato. La zampa posteriore del povero lupo era incastrata in un nodo scorsoio fatto con un cordino d’acciaio: una trappola, mezzo di caccia non consentito. La scoperta del lupo intrappolato risale ad alcuni giorni fa quandi i carabinieri forestali di Tornimparte, in provincia dell'Aquila, hanno individuato tra la vegetazione lungo la statale 17, ricadente nel Comune di Scoppito, un lupo rimasto impigliato con la zampa posteriore destra in un laccio di acciaio. L’animale, che a giudicare dalle tracce sul terreno aveva provato a liberarsi da diverso tempo, era stremato ma in discrete condizioni di salute.

Grazie all’intervento di Livio Giammaria, del servizio veterinario della Asl dell’Aquila, l’animale è stato sedato e liberato, tagliando il cordino con delle cesoie. Dall’esame medico, il veterinario ha riscontrato una lussazione dell’articolazione: per questo è statoa ricoverato presso il Centro recupero animali selvatici di Popoli, in provincai di Pescara, gestito dal reparto carabinieri biodiversità di Pescara, ma nonostanet le cure non ce l'ha fatta. Il dirigente sanitario Giammaria ha comunicato che, nonostante le terapie effettuate, il lupo ha avuto la complicanza del vomito e successive convulsioni che lo hanno portato alla morte. «Dal vomito è stato possibile evidenziare ritagli di grasso non digeriti con forte odore ungente, tanto che è stata formulata l'ipotesi di sospetto avvelenamento. Il materiale raccolto sarà inviato all'Istituto Zooprofilattico per le successive analisi». I militari proseguono i controlli per bonificare la zona, alla ricerca di eventuali ulteriori trappole probabilmente destinate alla cattura di cinghiali. Lacci, trappole o tagliole sono mezzi di caccia non consentiti, vietati all’art. 13 della Legge 157/1992, e sanzionati con un’ammenda fino a 1549.00 euro.

