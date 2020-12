Chieti, lupo solitario spunta in cortile. «Di' a mamma e papà di stare attenti»

Nuovi avvistamenti di lupi alla periferia di Chieti Scalo. Lupi che peraltro nei giorni scorsi hanno ucciso un capretto. L’ultimo caso segnalato, per cui sono stati allertati anche i veterinari della Asl, riguarda la zona di Santa Filomena: qui, qualche giorno fa, i lupi sono riusciti a uccidere un capretto che si trovava in una stalla. Ma i casi di avvistamento, nell’area intorno a Santa Filomena, Madonna della Vittoria e Brecciarola, sono sempre più frequenti.

A dimostrarlo sono i video diffusi dal consigliere comunale Mario Colantonio, che raccontano come gli esemplari di lupo siano ormai arrivati a ridosso della città, senza timore di avvicinarsi alle abitazioni anche di giorno. Le immagini sono state consegnate ai carabinieri forestali, che hanno anche effettuato una serie di sopralluoghi. Il primo avvistamento immortalato in un video, in pieno giorno e a ridosso di un’abitazione, è avvenuto in strada Vecchia, zona Madonna della Vittoria.

