Tragedia di: la città è sconvolta per la morte di un noto imprenditore avezzanese,, 81 anni conosciuto in città per avere gestito il mobilificio di via Roma , ilE’ precipitato dal balcone della sua abitazione situata in via Roma.Dal quarto piano precisamente e per lui immediatamente non c’è stato nulla da fare. Si è accorta della tragedia la moglie che ha chiamato l’ambulanza.. Immediatamente sul posto è giunta la squadra di Polizia Giudiziaria di Avezzano per tutti i rilievi: non c’è stato nessun dubbio., un giramento di testa e dal momento che il balcone della sua abitazione non era molto alto è caduto giù ed ha perso la vita. Una circostanza questa che in qualche modo è legata anche alla tensione di questi giorni.Chissà se avesse potuto raggiungere la strada o addirittura l’interno della sua ditta si sarebbe salvato? Il mobilificio è lì a due passi e lui non lo lasciava mai. Di carattere gioviale, molto religioso e devoto a Padre Pio, Luigi D’Agostino aveva creato una azienda importante per la città.Per questo era notissimo in città. La sua improvvisa morte dunque è destinata a lasciare una scia di commozione e sgomento e non solo perché verificatasi alla vigilia della Pasqua.Su via Roma i pochi passanti, gli automobilisti si sono fermati a guardare ma non c’è stato neanche il modo il tempo per tributare un primo commosso saluto dal momento che, insomma non è possibile sostare e parlare.che certamente avrebbe voluto. E’ un dramma che giunge nel pieno di questi momenti di tensione.