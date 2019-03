Ludopatia, L'Abruzzo in testa nella classifica del gioco d'azzardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L' Abruzzo maglia nera nella classifica su base regionale per il gioco d'azzardo, con la raccolta pro-capite più alta d'Italia, 1767 euro: i dati sono allarmanti soprattutto nella provincia e nel comune dell'Aquila. La fotografia del fenomeno considerato «la piaga sociale dell'ultimo secolo» emerge dalla relazione della psicoterapeuta Giada Costantini, esperta delle dipendenze del centro «Studi Cognitivi» di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), nelcorso del convegno dal titolo «La potenza del talento per combattere la ludopatia», svoltosi all'Aquila.L'evento è stato promosso da SkillPower, piattaforma web di giochi d'abilità, ideata dai giovani aquilani Alfredo Specchio, Pietro De Gregorio e Andrew Rivelli, che hanno scelto di investire e rimanere nel capoluogo: per il varo in anteprima nazionale del loro progetto iniziato sui banchi di scuola, basato su principi diametralmente opposti al gioco d'azzardo, hanno puntato su un momento di riflessione su una piaga, la ludopatia, che nel decennale del sisma desta molta preoccupazione. Il messaggio è stato rivolto anche ai giovani: intervenuti studenti del IV A Amministrazione-Finanza-Marketing e IV B Sistemi informativi aziendali dell'Istituto d'istruzione superiore «Amedeo D'Aosta» del capoluogo abruzzese.