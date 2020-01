Lotteria Italia, premio da centomila euro a Torino Di Sangro. Ecco il biglietto fortunato

Abruzzo sfortunato, ma non troppo, alla Lotteria Italia. Niente premi importanti, ma uno da 100 mila euro è stato vendoto a Torino Di Sangro (Chieti). Si tratta del biglietto E 346697. Secondo Agipronews, i premi da 100mila euro sono finiti nella Capitale (quattro) e a Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Bene anche Emilia Romagna, Campania e Piemonte, con tre premi ciascuno. Due vincite da 100 mila euro sono andate anche in Puglia,

precisamente in provincia di Bari (Molfetta e Palo del Colle). Un premio a testa, infine, per Lombardia (a Pavia), Trentino (Lavis), Friuli Venezia Giulia (Trieste) e Abruzzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA