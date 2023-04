Lotta alla prostituzione, multe di 450 euro per chi fa sesso in strada con le squillo

Sabato 22 Aprile 2023, 08:24







Sempre più stringente il contrasto allo sfruttamento della prostituzione, a Montesilvano. La commissione consiliare Statuto e Regolamenti (presidente Feliciano D'Ignazio) ha approvato la modifica al regolamento di polizia urbana che inasprisce le sanzioni a carico di clienti e prostitute che operano in strada. Se ratificata dal consiglio, la nuova norma prevede, per il cliente, una multa di 450 euro in caso di contrattazione di prestazioni sessuali in strada. La prostituta viene colpita anche da un ordine di allontanamento.