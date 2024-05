Giovedì 23 Maggio 2024, 07:51

LORETO Ancora un lutto colpisce la comunità di Loreto Aprutino. Dopo Bruno Passeri, Loreto Aprutino piange un altro suo ex primo cittadino. È venuto a mancare, dopo aver lottato contro un male impietoso, all’età di 56 anni Mauro Di Zio. Lascia la moglie Nada, il figlio Francesco, la mamma e il fratello. Una figura storica, seppur la sua giovane età, non solo della politica regionale. Un punto di riferimento per tutti. Divenne assessore comunale alla Cultura nel 1990, a soli 23 anni. Tre anni più tardi salì sullo scranno più alto di palazzo di Città guidando Loreto fino al 2004. Dopo l’avventura in Municipio, Mauro Di Zio fu eletto assessore provinciale di Pescara con deleghe al Turismo e Sociale.

Proprio domenica scorsa, in concomitanza dei festeggiamenti del Santo Patrono, l’amministrazione guidata da Renato Mariotti gli aveva conferito la benemerenza «in segno di gratitudine per il suo impegno da amministratore e non solo». «Non ci sono parole per descrivere chi eri e l'enorme vuoto che lasci. La tua lungimiranza e saggezza di cui siamo stati testimoni saranno la nostra ispirazione. Buon viaggio Presidente», si legge sulla pagina della Fondazione dei Musei Civici, ente che Mauro Di Zio guidava dall’agosto dello scorso anno e che nel 1998 contribuì fortemente alla sua nascita. In una delle sue ultime uscite pubbliche (foto), la riapertura del Museo “Antiqurium” nel cuore del centro storico. È stato punto di riferimento anche per il mondo agricolo, non solo dell’area Vestina, ricoprendo la carica di presidente regionale e vice presidente nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori. I funerali di Mauro Di Zio, si svolgeranno venerdì, alle 15:30, nella chiesa di San Pietro Apostolo a Loreto Aprutino.