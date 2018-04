Loreto Aprutino, sabato il borgo dell'olio

di Orlando D'Angelo

LORETO APRUTINO (PE) Una giornata dedicata al "Borgo dell'olio". L'associazione di promozione culturale e turistica Dadabruzzo sabato farà scoprire agli appassionati dell'enogastronomia di qualità e della storia abruzzese Loreto Aprutino, la cittadina della provincia di Pescara celebre nel mondo per il suo "oro" giallo, l'extravergine di oliva Dop, ma anche per i vini e altri prodotti della terra, oltre che per la sua storia e la sua offerta museale.



Il programma della giornata prevede la visita al borgo: dal Castello Chiola si percorrerà la nobiliare via del Baio fino alla chiesa di San Pietro. Sul percorso, Pierluigi Pace aprirà le porte della sua azienda "Olio Pretole" per far immergere i visitatori tra le tradizioni e le tipicità lauretane, con una degustazione di olio extravergine di oliva e con l'ascolto di un brano tratto dal monologo teatrale "Mio nonno l'ulivo" di Fausto Roncone. Al termine della passeggiata, sarà possibile visitare il Museo Acerbo delle Ceramiche di Castelli e il Museo dell'Olio.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il 388.2408406 o scrivere alla mail DADABRUZZO@libero.it. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato alle 13 di venerdì 20 aprile.



DADAbruzzo è un’associazione di promozione sociale e culturale, una realtà giovane nata dall’energia e dalla passione delle sue fondatrici. Opera nei settori del turismo e della didattica, per valorizzare gli aspetti storici, artistici e culturali della regione e sollecitare i turisti e i cittadini abruzzesi a comprendere l’importanza dei luoghi che visitano o abitano.

