Giovedì 23 Maggio 2024, 07:49

La sagoma della Ocean Viking si staglia all'orizzonte, un punto rosso tra i due moli, intorno alle 18.10 in ritardo di un'ora abbondante sulla tabella di marcia. L'attracco avviene mezz'ora più tardi lungo la banchina di riva, preferita al molo nord per via del ristretto numero di migranti: solo 35. Tutti uomini adulti, originari del Bangladesh per la maggior parte, in buone condizioni di salute e salvati nella notte tra domenica e lunedì nella zona di ricerca e soccorso condivisa da Italia e Malta. Solo in tre hanno necessitato di visite approfondite. I migranti, partiti con la ong da Palermo, sono stati trasferiti nella tensostruttura di contrada Tamarete dove sono stati identificati, rifocillati e visitati. Concluse le operazioni di sbarco, dall'equipaggio della Sos Mediterranee è partito un lungo applauso quasi un augurio per la futura vita del gruppo. I naufraghi i resteranno tutti in Abruzzo come spiega il vice prefetto Gianluca Braga che coordina la complessa macchina della accoglienza.

«I 35 migranti verranno ripartiti nelle quattro province. Il dispositivo è ormai ben rodato essendo questo l'ottavo sbarco per il porto di Ortona e il secondo del 2024. Essendo il gruppo omogeneo, sono tutti del Bangladesh, è stato facilitato il lavoro dei mediatori culturali e le operazioni sono state più rapide rispetto ad altri sbarchi più corposi». E' il secondo attracco della ong Sos Mediterranee, il primo, come si ricorderà, è avvenuto a novembre al molo nord, quando sbarcarono 128 naufraghi soccorsi in differenti operazioni cosa che è costata all'ong il fermo in porto per venti giorni e una sanzione amministrativa. Sbarchi che si succedono ormai con regolarità: «Grazie alla struttura di contrada Tamarete dove i migranti sono sottoposti alle visite sanitarie, l'impatto sull'infrastruttura portuale si è ridotto al minimo» spiega Braga. La banchina infatti in questo modo viene liberata in poco tempo salvaguardando la piena operatività del porto.