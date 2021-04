Lo chef Zonfa e il piccolo Giuseppe si sfidano sulla ricetta pasquale

L’AQUILA Lo chef stellato, William Zonfa, domani 2 aprile, in occasione della “Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo”, in diretta Facebook dalla scuola aquilana di cucina “Quantobasta” realizzerà il crostone di pizza di pasqua con mantecato di coratella d’agnello, ricotta e tartare di fave. A sfidare lo chef stellato per via telematica sarà Giuseppe, bambino autistico di 7 anni e aspirante cuoco. Il giovane apprendista nella competizione con il maestro aquilano si cimenterà nella realizzazione di una prelibatezza tipica della pasqua abruzzese, il “fiadone”.

Zonfa è anche che Ambasciatore dello zafferano dell’aquila nel mondo, fondatore di “Pregiata Abruzzese”, il portale delle eccellenze gastronomiche abruzzesi, premio speciale nell’ambito della “Fedeltà al Lavoro, del Progresso Economico e delle Imprese Antiche della Provincia dell’Aquila edizione 2019” della Camera di commercio dell’Aquila.

«Obiettivo di questo importante evento su scala mondiale- si legge in una nota- è sensibilizzare la società al fine di informare ed educare sulla condizione di bambini, ragazzi e adulti autistici e, nel contempo, promuovere la ricerca scientifica e l’inclusione sociale contrastando isolamento e discriminazione. Un evento che intende esportare la consapevolezza attraverso canali insoliti con grande capacità di coinvolgere la comunità, quella comunità che così avrà la possibilità di conoscere, come protagonisti, alcuni dei bambini e ragazzi afferenti allo spettro autistico».

Accoglieranno l’illustre ospite stellato Giuliano (da Pescara) e Antonia (da Francavilla), i ragazzi intratterranno i cuochi e gli spettatori durante la creazione dei piatti e, al termine della sfida culinaria, sarà il loro insindacabile giudizio che decreterà il vincitore. Peccato non poter essere presenti per assaggiare la prelibatezza tipica abruzzese!

L’evento social sarà trasmesso in diretta a partire dalle 16 sulla pagina Facebook di Autismo Abruzzo onlus al seguente link: https://www.facebook.com/autismoabruzzo/live/.

