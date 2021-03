13 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







Litiga con i vigili urbani per la manutenzione di un terreno di sua proprietà e pieno di rabbia prende a mattonate la loro sede, distruggendo la porta d'ingresso del Comando. E' successo ieri a Pianella (Pescara). A finire nei guai un 67enne, residente in paese, subito individuato dai carabinieri e arrestato in flagranza per danneggiamento di edifici pubblici.

La vicenda ha avuto inizio nella serata di giovedì dopo una discussione con degli agenti della polizia municipale, i quali gli avevano fatto notare che il suo terreno andava pulito e quindi doveva provvedere di più alla manutenzione. Il litigio sembra essere finito lì. E, invece, poco dopo il 67enne è salito sul suo ciclomotore e si è diretto verso piazza Giuseppe Garibaldi, dove si trovano tutti gli uffici comunali e quindi anche la sede della municipale. Qui è sceso dal mezzo, ha afferrato un mattone e l’ha scagliato con forza contro la vetrata del Comando, danneggiandola.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Subito dopo, si è allontanato a tutta velocità con il motorino. L’allarme naturalmente è scattato all’istante così come le ricerche del responsabile. Non c’è voluto molto infatti per capire di chi si trattasse. Nel corso della nottata, il 67enne è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Pianella insieme a quelli della compagnia di Pescara e arrestato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima.