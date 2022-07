Litiga con la fidanzata, poliziotti costretti a bloccarlo con il taser

La polizia utilizza il taser per bloccare un uomo incontenibile all'arrivo degli agenti per sedare un forte dissapore familiare e che poi finisce in ospedale. L'altra sera nel quartiere di Lanciano vecchia animi bollenti ed ennesimo contenzioso con fidanzata e i suoi genitori. Arriva il 113 e l'uomo, M.I., reagisce con violenza contro cose, persone e gli agenti, costretti ad usare la pistola taser che l'ha colpito con la scossa per 3-4 secondi. Sul posto, per calmarlo, anche i sanitari del 118 che ritenevano fosse necessario un tso. Finalmente bloccato, l'uomo è stato portato al Renzetti.