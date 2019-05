Lite tra ubriachi, giovane ferito con un'arma da taglio. Indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violenta rissa in strada, ieri notte, in via Emilia a Montesilvano (Pescara) tra un gruppo di giovani. Cinque quelli individuati dai carabinieri, il cui intervento ha evitato conseguenze più gravi. Uno dei ragazzi, un 19enne, è finito in ospedale per una ferita da taglio al braccio, per la quale è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Da quanto emerso, i giovani coinvolti, più o meno ventenni, erano tutti ubriachi. E in preda ai fumi dell'alcol hanno iniziato a litigare e a picchiarsi. Le urla in piena notte hanno svegliato tanti residenti, i quali spaventati hanno allertato il 112. Ora sono in corso accertamenti per cercare di capire il motivo che ha fatto scoppiare la rissa, alcol a parte. I cinque ieri mattina sono stati a lungo ascoltati in caserma. Per ricostruire con precisione quello che è accaduto, i carabinieri hanno già acquisito le immagini dei vari sistemi di videosorveglianza