Lite per il tifo, giovane leccese accoltellato al petto a Pescara

Ultimo aggiornamento: 12:37

La scorsa notte la Polizia è intervenuta in via Conte di Ruvo, a Pescara, per segnalazione di aggressione in danno di tre giovani.Gli agenti della Squadra Volante hanno accertato che due giovani leccesi, in compagnia di un loro amico del posto, sono stati aggrediti da un gruppo di 5/6 giovani pescaresi per motivi riconducibili alla rivalità calcistica. Infatti, i due giovani leccesi hanno intonato ad alta voce cori da stadio a favore della Squadra del Lecce, richiamando l’attenzione del gruppo di pescaresi che li ha avvicinati e fronteggiati.Uno dei pescaresi ha estratto un coltello da cucina ed ha colpito uno dei due leccesi provocandogli una ferita nella zona tra il petto e l’ascella sinistra, giudicata guaribile in gg. 25 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Pescara dove è stato trasportato da un’ambulanza del 118. L’altro giovane leccese si è rifugiato dentro un bar da dove ha chiamato i soccorsi. Indagini prontamente avviate dalla Digos.