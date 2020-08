“Non svegliate lo spettatore”, questa sera Lino Guanciale omaggia Flaiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutto nazionale aper, con lo spettacoloispirato ade in programma stasera alle 21 nella Love Arena di piazza Sant’Alfonso. Dopo il debutto in prima nazionale dello scorso 19 luglio con lo spettacolo “La bimba col megafono” di e con, attrice madrina della 77esima “Mostra internazionale del cinema di Venezia”, Francavilla ospita stasera un secondo debutto nazionale con lo spettacolo dell’attore Lino Guanciale e di Davide Cavuti, che firma le musiche e la regia. “Un grande prestigio per la nostra città ospitare la prima nazionale di uno straordinario attore come Lino Guanciale, con cui mi onoro di collaborare da tempo – ha commentato il maestro Davide Cavuti direttore del Teatro Sirena – e che ringrazio per la disponibilità dimostrata con la sua performance online per la rassegna Pillole di Teatro, tenuta per il Teatro Sirena nel periodo del lockdown, contribuendo a tenere accesa la luce sulla cultura. Un grazie al Teatro Stabile d’Abruzzo, per aver prodotto lo spettacolo in collaborazione con la Stefano Francioni produzioni e l’organizzazione del comune di Fancavilla”. Dopo il successo di “Itaca… il viaggio”, Lino Guanciale e Davide Cavuti tornano di nuovo insieme in scena con uno spettacolo dedicato ad uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori italiani: Ennio Flaiano.«Attraverso aneddoti, lettere, racconti, i personaggi prendono forma diventando maschere senza tempo – afferma il maestro Davide Cavuti, regista della pièce teatrale – I quadri proposti riverberano di senso etico, sociale, storico. Il viaggio con Flaiano e con il suo taccuino offrono un prezioso insegnamento per affrontare le nuove sfide: un diarista originale a cui nulla sfuggiva della spontanea idiozia dell’esistenza, e non solo, contribuendo alla comprensione di quanto ci circonda. Il rapporto tra il cinema, il teatro, la letteratura e la musica costituisce una chiave di lettura importante per penetrare i valori di interscambio tra cultura formazione apprendimento, affinché siano da stimolo per la ricerca e l’approfondimento delle opere dei grandi scrittori spesso dimenticati”. Entrambi gli artisti, Guanciale e Cavuti sono stati impegnati in questi ultimi mesi in produzioni televisive, cinematografiche e teatrali di primo piano: Lino Guanciale, che ha recentemente finito di girare le fiction “L’allieva 3” con Alessandro Mastronardi, sarà protagonista della nuova produzione Rai ispirata al personaggio del “Commissario Ricciardi”, nato dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni, con la regia di Alessandro D’Alatri, finita di girare nei primi giorni di agosto; il maestro Cavuti ha debuttato in estate componendo le musiche per gli spettacoli “Amor y Tango” di e con Michele Placido, “La bimba col megafono” con Anna Foglietta e per “Lo zingaro” con Marco Bocci e per il cinema componendo le musiche del film “Un marziano di nome Ennio».