“Lingue di fuoco in cielo”, misterioso avvistamento sulla Maiella

Misterioso avvistamento luminoso ieri sera in Abruzzo, sulla Maiella, nel versante di Palombaro. Un enorme bagliore frammisto a scie di fumo è stato osservato e segnalato alle forze dell'ordine. I controlli sono scattati immediatamente da parte dei vigili del fuoco di Casoli e dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Lanciano. Da Pescara si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco che ha lungamente sorvolato la montagna senza, però, che emergessero precisi aspetti che dessero conto dello strano fenomeno che ha creato non poco allarme. Neppure i radar dell'aeroporto di Pescara hanno registrato anomalie.

Fatto sta che le verifiche sono proseguite per diverse ore. Tutto è iniziato all'imbrunire, intorno alle 17, allorquando ci sarebbe stato lo strano fenomeno localizzato sopra la Maiella verso località Caprafico di Casoli. Il bagliore, come lingue di fuoco, e susseguenti due colonne di fumo è stato videoripreso da alcune persone. Anche le centrali operative della Protezione civile d'Abruzzo e nazionale si sono attivate per capire di cosa potesse trattarsi. Sul tardi sono stati avviati anche controlli per capire se bagliore e fumo potessero essere legati a un possibile schianto sulla Majella. Verifiche necessarie anche per capire un eventuale passaggio in zona di qualche piccolo velivolo.

Alle 20 i vigili del fuoco sono rientrati in sede e non si esclude un nuovo sorvolo per stamani. Predisposte pure squadre di soccorso da mandare in zona. «Unitamente ai carabinieri ho fatto dei controlli anche personalmente - dice la sindaca di Palombaro, Consuelo Di Martino - ma non si vede nulla e i racconti sono frammentari».