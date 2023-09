Liceo classico, reunion all'Aquila dei maturi di 40 anni fa

L’AQUILA Con una foto proprio sotto la sede di quello che fu, fino al sisma del 6 aprile, il mitico Liceo Classico “D.Cotugno” dell'Aquila, le classi B e E che nell’anno scolastico 1982-83 hanno sostenuto la maturità in quell’istituto, si sono ritrovate per una emozionante reunion a quarant’anni dal diploma.

I liceali si sono dati appuntamento a piazza Palazzo, sotto la statua di Sallustio (invocato all’epoca come santo, San Lustio, anche da molti studenti...) presenti anche alcuni docenti come il prof. Volfango Riddei e il prof. Walter Cavalieri. Singolare (o forse no) che tra gli studenti, nella sezione B, c’era anche Serenella Ottaviano, oggi dirigente scolastico dello stesso Istituto.

Dopo la foto ricordo, tutti a Fonte Cerreto ospiti nel triclinio di casa Marco Orsini, promotore dell’iniziativa e oggi affermato dentista, per un luculliano pranzo con cibo, musica e ricordi anche grazie alle note e alle canzoni (con karaoke a raffica tra Nomadi e “Cosa resterà di questi anni Ottanta”...), di Giampiero Torlone, anche lui di quell’annata nella sezione E.

C’erano più o meno tutti.

Baci, abbracci e ricordi e l’appuntamento a prossime iniziative di un gruppo di amici che è rimasto tale e affiatato anche dopo tanti anni.

Questi gli eroici maturi.

Sezione B: Alesii Giuseppe, Alesii Paola Maria, Bonanni Anna Maria, Calisse Maria, Capannolo Domenico, Corridore Caterina, D’Alessandro Maria Piera, de Aloysio Francesca, Francia Gianni Nazzareno, Grillotti Laura, Mastropietro Roberta, Narcisi Daniele, Orsini Marco, Ottaviano Serenella, Properzi Antonietta, Rosati Roberto, Sansone Alessandro, Santarelli Filippo, Tozzi Maria, Vittorini Maria Cristina, Vittorini Paolo.

Sezione E: Alvino Maria Teresa, Antonini Fabrizio, Camerini Francesco, Cicerone Roberta, Del Pinto Stefano, Di Cicco Loredana, Di Rocco Margherita, Giordani Gianluigi, Gola Giuseppe, Gregori Luciano, Ianni Adele, Marsili Luca, Nardecchia Giovanni, Passerini Guido, Pimpo Maria Teresa, Santini Tommaso, Scotti Sabrina, Tanturri Alberto, Torlone Giampiero, Troiani Maria Rosaria, Verticchio Cesira, Vespa Antonella, Vittorini Polisena.

“Infiltrate” ieri, ma pur sempre protagoniste della maturità in quell’annata: Angela Colafarina e Valeria Patrizio.