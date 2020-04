“Tex l'operaista”, in un libro l'altro lato dell'infallibile ranger

Il titolo è suggestivo: “Tex l’operaista”. Ha fatto una sua fuggevole apparizione nelle librerie di Avezzano la nuova pubblicazione del professor Antonio Peduzzi che ha insegnato storia e filosofia al liceo e ora è in pensione. In cento pagine Peduzzi ha raccolto una serie di saggi da lui ideati e scriti su un argomento che lo ha “tormentato” in tutta la sua vita di studioso. Ma Tex Willer «capo dei Navajos e agente indiano della loro riserva» è di destra o di sinistra?

Il professore di filosofia, autore anche di altri libri su Marx e su Heidegger, sostiene che «Tex Willer è stato pensato, disegnato, scritto e raccontato quale figura con una chiara posizione, tutta orientata verso i più deboli, dei quali raccoglie le istanze». Quel fumetto ideato e pubblicato da Sergio Bonelli che «ha settant’anni e non va in pensione» ha appassionato con le sue avventure centinaia di lettori ed è stato tradotto in varie lingue. La sua indole di sinistra non passa per caso ma trova un suo sostentamento anche nelle convinzioni dell’autore.

Il professor Peduzzi ha frequentato Bonelli, è stato da lui ospitato, ne ha conosciuto l’orientamento edha visitato anche i suoi archivi. Non c’è dubbio: quel suo personaggio si colloca in una situazione esistenziale che Peduzzi così descrive: «La storia dell’umanità si sviluppa attraverso conflitti di classe, fra la parte "alta" e quella "bassa" della società. Non una partita di calcio fra squadre opposte che, allo scadere del primo tempo, si scambiano di campo, ma una vicenda i cui conflitti hanno sempre avuto una morfologia verticale, quella tra dominanti e dominati. In questo contesto conflittuale, pur mettendo la legalità davanti a tutto, in sua assenza egli (Tex appunto, ndr) sostiene il ricorso all’astuzia, al conflitto e alla forza. La legge stessa è dimostrazione di una forza di cui lo Stato detiene il monopolio. La colt, il winchester e la guerriglia sono la risposta all’assenza dello Stato, alla corruzione e all’incapacità dei suoi funzionari. Chi nelle aule s’interroga sull’esistenza della guerra giusta può trovare in questi pensieri la traccia per una risposta, perché lottare dalla parte dei deboli, giusto lo è sempre».

E poi una serie di riferimenti agli episodi: Tex gira con la sua colt in compagnia dei suoi pards dei quali uno indiano. Si tratta di Kit Carsone, Tiger Jack e il giovane Kit Willer, foglio di Tex e di Lilyth il cui nome indiano è Piccolo Falco. In un episodio Piccolo Falco cita una frase latina e forse conosce anche il greco perché il padre lo fece studiare in una missione di frati minori francescani. La circostanza è assolutamente inedita ma vera. E Tex? Gli indiani lo chiamano Aquila della notte, è noto, considerandolo uno dei loro. Fatto sta che in poche ore il libro è sparito dalle librerie di Avezzano mentre il suo autore che avrebbe voluto presentarlo non ha potuto farlo a causa del coronavirus che non permette assembramenti.

Ultimo aggiornamento: 08:45

